Où est en le projet d'hôtel à La Roche-en-Ardenne ?

D'ici à la fin de l'année, la commune de La Roche-en-Ardenne organisera une consultation populaire à propos du projet d'hôtel, qu'un investisseur voudrait construire sur le quai de l'Ourthe. C'est l'une des cheffes de file de la minorité "Vision Avenir", Christiane Collinet, qui a introduit la demande au dernier conseil communal. Au final c'est à l'unanimité que le conseil a voté en faveur de cette consultation populaire...

Certains Rochois dont la minorité avancent des endroits alternatifs pour l'emplacement de l'hôtel, que le Bourgmestre juge inapproprié.

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?