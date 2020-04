Organisateurs de foires et salons veulent des réponses pour les événements de l'autome

Le Conseil National de Sécurité se réunit ce vendredi avec à son ordre du jour les modalités et les étapes d’un déconfinement progressif. Les organisateurs de salons, expositions et concerts seront particulièrement attentifs à ce qui sera décidé pour ce qui les concerne ! Si les festivals et autres grands rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août, qu'en sera-t-il pour la suite ? Au WEX, Wallonie Expo, à Marche-en-Famenne, la plupart des manifestations annulées depuis la mi-mars sont, en principe, reportées à l’automne. Pour Laurent Brioux, Directeur du WEX, " il faudrait absolument avoir des clarifications sur les rassemblements autorisés à partir de septembre et des rassemblements de combien de personnes : 100, 500, personnes ou plus ? Mais aussi quelles seront les consignes à respecter lors de ces rassemblements ? "

Au-delà de ce qui sera autorisé à l’automne, Laurent Brioux se demande aussi comment va réagir le public. Dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, les personnes intéressées par un salon, un concert ou une bourse d’échange dans un bâtiment fermé, risquent d’hésiter. Pour les événements reprogrammés à l’automne, il y a un nombre significatif de demandes de remboursement, constate encore le Directeur du WEX. Pour Laurent Brioux, une question cruciale, aussi bien pour les organisateurs des différents salons et foires que pour le grand public, c’est quand va-t-on sortir de cette crise…