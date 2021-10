"On m'a poussée à bout mais je n'ai commis aucune faute", dit Michelle Mons Delle Roche

Après avoir annoncé sa démission sur les réseaux sociaux vendredi dernier, l’ex-Bourgmestre de Neufchâteau, Michèle Mons Delle Roche est sortie de son silence dans la presse et elle a accordé une interview à TV Lux et elle n’y va pas avec le dos de la cuillère. Extraits choisis :

Dans quelles conditions êtes-vous devenu Bourgmestre ?

Michèle Mons Delle Roche : " La veille de la conférence de presse de présentation du pacte de majorité, nous étions en réunion à Bruxelles chez le Président du MR, Georges-Louis Bouchez, j’ai appris que Yves Evrard voulait rester Député, alors qu’il m’avait toujours dit le contraire avant et après les deux scrutins communaux…J’ai donc dû, dans l’urgence, préparer cette fonction de Bourgmestre sans avoir été avertie de quoi que ce soit avant ! "

Et concrètement, votre arrivée comme Bourgmestre s’est passée comment ?

MMD : " Je ne reviens pas sur le fait que quand je suis arrivée à la commune, j’ai trouvé les armoires complétement vides, mais j’avais dit à Yves Evrard, il faudra que tu me conseilles, que tu me donnes tous les conseils que tu peux m’apporter. Et en fait, ses conseils, il les réservait à son poulain (NDLR : Simon Defat, Premier Echevin), il ne m’a jamais donné le moindre conseil ! Il ne m’a envoyé des mails qu’à la fin maintenant ! "

Vous dénoncez le climat dans lequel, vous avez été amenée à travailler au sein de la majorité

MMD : " Je dois dire que la politique, je pensais qu’à l’échelon communal, c’était peut-être mieux qu’à l’échelon supérieur. Je pensais qu’au niveau communal, on pouvait faire quelque chose ensemble pour les citoyens ! Et je me rends compte que je me suis trompé. Le plus gros obstacle c’est un non-respect de la personne. Je ne parle pas de moi mais de toutes les personnes qui forment le Collège, par des gens de notre liste. J’ai même reçu jusqu’à des injures !"

Bref, vous avez subi beaucoup de pression ?

MMD :" On m’a poussé vraiment à bout. On attendait que je commette une faute, mais je n’en ai pas commis ! Monsieur Evrard va dire que ce n’est pas vrai et qu’il m’a toujours apprécié ! C’est tout à fait faux, il voulait installer comme Bourgmestre le Premier Echevin ! Ça lui aurait permis, dans l’ombre, d’être à la fois Bourgmestre et Député !"

Aujourd’hui, vous voulez absolument rester conseillère communale indépendante ?

MMD: " Je conserve ce siège-là, parce que j’estime qu’il y a trop de personnes et de citoyens qui m’ont fait confiance pour les lâcher ! Moi ce que je veux c’est le bien de tous les citoyens. Je veux ramener la sérénité à Neufchâteau. Je crois que j’y arrivais tout doucement. J’ai l’audace de le penser, mais on m’en a empêché !"