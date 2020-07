O's Arcades, un lieu insolite ouvre à Vielsalm

Aux Arcades à Vielsalm, c’était une pension de famille située juste en face de l’église Saint-Gengoux. Olivier Lambert, spécialisé en communication, a, pendant deux ans, rénové l’endroit de ses propres mains pour y développer un concept original. Chez Ô's Arcades, vous y venez pour échanger, travailler, tisser des liens, vous restaurer, vous détendre et vivre l’esprit de Vielsalm... "Une " buvète " au rez-de-chaussée", comme l’appelle Olivier Lambert, et à l’étage, quatre salons aménagés et inattendus que les personnes peuvent utiliser à leur guise , en faire ce qu’ ils veulent : salles de réunion, réunions de famille, se donner un rendez-vous entre amis et boire un verre , mais aussi travailler… " Les amateurs de cartes de la région ont déjà réservé l’une des salles, une fois par semaine. O’s Arcades propose aussi des animations et veut relancer différentes activités dans la région de Vielsalm notamment avec les commerçants, comme des fêtes anciennes etc. Pour le décor, c’est très vintage, puisque le mobilier et les nombreux objets de l’ancienne propriétaire servent de décor aux différentes salles…Exemple, les toilettes, décorées des disques vinyles en tous genrese. On peut citer la bibliothèque avec d’anciens livres introuvables aujourd'hui et des mobiliers transformés… Olivier Lambert veut faire vivre sa région et il a prévu au départ de son établissement, des "Escape Games" à la découverte de la Haute Ardenne. Sa buvette, Il ne veut pas en faire un café ordinaire ! C’est pourquoi, il a , avec la brasserie des " Tchets" à Libramont, mis au point sa propre bière "O’Poil ". Et le premier brassin est arrivé en plein confinement. Il en fallait plus pour décourager Olivier Lambert. Avec le concours de l’Entreprise de Travail Adapté " les Hautes Ardennes ", il a imaginé un petit casier de 10 bouteilles qu’il a commercialisé via les réseaux sociaux. Et un succès… au poil, au-delà de toutes les espérances, puisque le premier brassin a été quasiment épuisé. Un nouvel endroit à découvrir à Vielsalm et son slogan devrait vous y inciter… Ô’s Arcades, buvète po-v surprinde èt fé vosse boneûr ", c'est-à-dire "O’s Arcades, buvette pour vous surprendre et faire votre bonheur."