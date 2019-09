Nouvelle rentrée, nouvelle formule à l'Institut Saint-Joseph Sacré Coeur de La Roche-en-Ardenne

La direction et l'équipe enseignante ont en effet modifié la structure de cours habituelle, en y ajoutant notamment des activités sportives, culturelles et de bien-être. Il n'est plus question d'avoir huit fois cinquante minutes de cours mais neuf séances de quarante-cinq minutes. L'heure supplémentaire est donc destinée aux activités choisies par les élèves. Outre du dessin, du jardinage ou de la musique, du coaching est également au programme comme nous l'explique Malorie Jacques, directrice de l'établissement scolaire...