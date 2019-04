Nouvelle audience publique ce mardi dans le cadre des suspicions de fraude électorale à Neufchâteau

Nouvelle audience publique ce matin dans le cadre des suspicions de fraude électorale à Neufchâteau. Après avoir entendu plusieurs témoins le 4 avril, le gouverneur Olivier Schmitz se penchera une fois de plus sur les faits qui se sont déroulés lors du scrutin communal.

Pour rappel, l'administration wallonne a mis en avant 57 procurations litigieuses. Plusieurs personnes sont inculpées pour faux et usages de faux et association de malfaiteurs dont le député-bourgmestre Dimitri Fourny. Au terme de cette nouvelle audience, le gouverneur communiquera la date de sa décision. Revotera t-on ou non à Neufchâteau ?