Non-respect du confinement en province de Luxembourg : minimum 250 euros à payer immédiatement

Le message est clair : ne pas respecter le confinement vous coûtera cher. Le Procureur du Roi du Luxembourg a tenu à rappeler aujourd’hui que toutes les infractions au confinement sont constatées dans un cadre judiciaire. Concrètement cela implique un procès-verbal rédigé par la police et une perception immédiate. Et les amendes sont élevées.

250 euros à payer immédiatement

Les services de police proposeront une transaction immédiate de 250 euros minimum. Si le montant proposé n’est pas payé pour un motif qui n’est pas fondé, la transaction sera majorée de 100 euros. A défaut de paiement, les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal correctionnel. Le Parquet insiste ici sur le fait qu’il n’y aura aucun sursis accordé. "Ces directives font l’objet d’une application stricte" conclue Sarah Pollet, procureure de division du Parquet du Luxembourg et magistrate presse.

Pour quels motifs peut-on se déplacer ?

Le confinement implique de rester chez soi et de limiter au maximum ses déplacements. Il n’est autorisé à se déplacer que pour se rendre chez le médecin, dans une pharmacie, un magasin d’alimentation, un guichet à la banque, un guichet automatique de la poste, la station essence (la plus proche de chez vous), une assistance aux personnes vulnérables et vous rendre au travail si le télétravail n’est pas possible.

Vous pouvez sortir marcher ou faire du vélo dans l’environnement proche de votre habitation avec les personnes qui habitent sous votre toit, ou un ami, en respectant les règles de distanciation sociale.