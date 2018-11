Noël arrive et la coupe des sapins a commencé en Ardenne

On se rapproche tout doucement de Noël et depuis le début du mois, la coupe des sapins de Noël a démarré en Ardenne. Des cultures de sapins de plus en plus respectueuses de l'environnement. L'Union Ardennaise des Pépiniéristes a signé une charte " Véritable & Écoresponsable " par laquelle les producteurs signataires s'engagent à mettre en pratique de nouvelles actions en faveur de la biodiversité : cela passe par la réduction des herbicides et des intrants phytosanitaires. La charte se veut évolutive, les efforts ont déjà démarré cette année. Jonathan Rigaux , Président de l'Union Ardennaise des Pépiniéristes au micro d'Anne Lemaire...