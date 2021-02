Neufchâteau: un traiteur-comptoir qui tire son épingle du jeu

A Neufchâteau, le couple Patrick Marchal-Kathy Mernier a ouvert il y a un an, un "traiteur-comptoir" qui lui a permis de mainternir une activité, malgré la crise sanitaire, mais néanmoins avec une période de fermeture, précise Patrick Marchal :

"Les repas de famille, les communions, tout est annulé. L'année dernière on a eu énormément de pertes, heureusement le comptoir fonctionne bien et les gens sont présents."

Quant au concept il est vraiment nouveau, il s'agit de plats préparés qui sont disponibles au comptoir. Les explications de Cathy Mernier :

"Vous venez prendre vos plats en choisissant les accompagnements féculents et légumes, et nous avons des pâtes, des tourtes, des quiches, des desserts... Et les recettes changent chaque semaine. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche."

Et une carte à destination des gîtes a également été créée, avec livraison dans l'heure dans la commune de Neufchateau et dans les environs.