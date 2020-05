Neufchâteau: un PV a bien été dressé à l'encontre de Dimitri Fourny, mais pas encore reçu

Le parquet du Luxembourg nous a réaffirmé ce matin qu’un PV avait bien été dressé à l’encontre de l’ancien bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, et d’autres personnes présentes à une réunion lundi soir, à la buvette du football de Longlier. Hier soir, mercredi, lors de la séance d'installation du nouveau conseil communal, Dimitri Fourny avait quant à lui démenti avoir été verbalisé.

L'ancien bourgmestre avait parlé d'une réunion de travail préparatoire au Conseil communal, en précisant que chacun avait respecté la distanciation sociale.

Ce matin, le parquet du Luxembourg nous a donné des précisions sur les infractions relevées :

"Trois infractions ont été relevées : d’une part, le non-respect de l’interdiction de rassemblement, deuxièmement le non-respect de l’interdiction de déplacement, et enfin le non-respect des règles des distanciations sociales. Des PV ont été dressés à l’encontre d’une dizaine de personnes. Des PV qui n’ont sans doute pas encore été reçus par les destinataires ", précise Sarah Pollet, magistrate de presse.

PV dressés, par encore reçus, ce qui explique sans doute pourquoi, hier soir Dimitri Fourny réfutait l’existence de PV.

Notons que les intéressés peuvent toujours contester.

