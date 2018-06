Neufchâteau: "Pour vous" ce sont 50% de nouveaux candidats

On présente ces élections communales comme un duel entre le Député-Bourgmestre Dimitri Fourny et sa liste Agir Ensemble et l’autre Député Wallon et leader de la minorité communale Yves Evrard. Yves Evrard se refuse à résumer le combat communal à un duel et il met en avant la composition de sa liste qui comprend 50% de nouveaux candidats. Une liste qui change de nom. En 2012, c’était “de l’énergie en Plus” et cette fois c’est “Pour Vous”. Yves Evrard nous explique pourquoi...