Neufchâteau: nouveau duel entre Députés pour l'écharpe mayorale

13 octobre 2012, le suspense est à son comble à Neufchâteau, impossible de dire qui du Bourgmestre sortant Yves Evrard ou de Dimitri Fourny sortira vainqueur. Il faut recompter, et ce n'est que le lendemain que Dimitri Fourny et sa liste sont déclarés vainqueurs, avec 140 voix de plus que la liste de Yves Evrard.

Six ans plus tard, et de mémorables passes d'armes lors des conseils communaux, les Députés Wallons sont face à face. Cette fois c'est Dimitri Fourny qui se présente comme Bourgmestre sortant avec une liste qui s'appelle toujours "Agir Ensemble" et qui a perdu l'Echevin Guy Lescrenier, décédé en cours de législature, ainsi que l'Echevine Laura Van Gelder qui a quitté la commune il y a quelques mois.

Mais avec de nouveaux candidats. Yves Evrard repart avec une liste intitulée "Pour vous" avec le soutien du MR, du PS et de Défi. Une liste qui comprend dix femmes pour neuf hommes et parmi les nouvelles candidates, il y a Michelle Mons Del Roche, ancien Procureur du Roi de Marche-en-Famenne et qui en quelque sorte remplace son fils Alexandre Mignon qui ne se représente plus.

Plus de liste Ecolo qui n'avait obtenu aucun siège en 2012 mais bien une liste citoyenne "La 3eme piste" concoctée par Maryline Clémentz et Olivier Pierret avec deux candidats déjà présents sur les listes Ecolo. La troisième piste pourrait jouer un rôle d'arbitre mais son cheval de bataille, le décumul des mandats, pourrait poser soucis à l'un ou l'autre leader des deux autres listes.