Neufchâteau: les résultats d'un peu plus près

Dimitri Fourny et Yves Evrard renvoyés dos à dos, 9 sièges chacun. Autrement dit : les Chestrolais restent fort partagés entre deux clans. En tous cas il n'y a pas eu de désaveux massif du Bourgmestre sortant, qui reste le meilleur score en voix de préférence.

Dimitri Fourny obtient 1665 et sa liste enregistre une diminution du nombre de votes en sa faveur, ce qui lui coûte cependant la majorité absolue.

La Troisième Piste espérait faire mieux qu'en octobre, et finalement elle conserve le siège acquis à l'automne par Mariline Clementz mais ne progresse pas en termes de voix. Yves Evrard récupère le siège qui lui avait échappé pour 16 voix en octobre.

Clairement, Mariline Clementz et la Troisième Piste ont une préférence pour négocier un accord de majorité avec Yves Evrard mais pas de précipitation, on prendra le temps qu'il faudra. En attendant, la Troisième piste entend répondre aussi à l'appel lancé par Dimitri Fourny hier soir dimanche, pour une rencontre. Mais le voeu le plus cher de la plupart des Chestrolais rencontrés hier, c'est qu'après une campagne dans le climat très tendu, on assiste progressivement à un retour au calme.