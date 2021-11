Neufchâteau : la nouvelle majorité est mise en place

Du monde à l’hôtel de ville de Neufchâteau ce vendredi soir pour assister à la mise en place de la nouvelle majorité.

Le conseil communal a d’abord pris acte des démissions de la bourgmestre Michèle Mons Delle Roche et du président du conseil, Philippe Bruliau, qui siègent désormais comme conseillers indépendants. Il a également pris acte de la démission du président du CPAS, Christophe Van Goethem.

S’en est suivie l’adoption du nouveau pacte de majorité d’Agir Ensemble et de la 3e Piste, puis place aux prestations de serment.

C’est entre les mains de Michèle Mons Delle Roche, la bourgmestre démissionnaire que

François Huberty de le liste Agir ensemble a prêté serment comme nouveau Bourgmestre. Avant cela, Michèle Mons Delle Roche a prononcé quelques mots précisant qu’il était temps de tourner la page et de regarder vers le futur.

Le nouveau bourgmestre, François Huberty espère, lui, retrouver rapidement la sérénité au sein du conseil. Il ne veut plus de polémiques mais des projets pour les Chestrolais.

Quant au groupe "Pour vous" qui bascule donc dans la minorité, Yves Evrard et Simon Defat ont tenu également à s’exprimer. Ils ont fait part de leur émotion de passer le flambeau, contraints et forcés.

Ils souhaitent néanmoins mener une opposition constructive et vigilante.

Mariline Clémentz, de la 3e Piste, qui a donc changé de partenaire, se dit confiante et compte poursuivre les projets entamés précédemment.