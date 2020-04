Neufchâteau: installation du nouveau Conseil communal le 6 mai

Serait-ce la fin de la saga chestrolaise ? En tout cas, une date est désormais fixée pour l’installation du nouveau conseil communal de Neufchâteau. Ce sera finalement ce mercredi 6 mai, à 19 heures, à la salle Brasseur, à l’hôtel de ville.

Une séance à huis clos, avec distanciation mais en présence de deux journalistes. La future majorité communale de Neufchâteau aurait normalement dû prendre ses fonctions lors du Conseil communal du 19 mars dernier, mais avec le coronavirus et le confinement, le bourgmestre faisant fonction, Dimitri Fourny, avait alors décidé d’annuler la séance.

La nouvelle majorité dont la future bourgmestre Michèle Mons Delle Roche, elle, s’impatientait. Après l’annulation des élections d’octobre 2018 pour soupçons de fraude, après un deuxième scrutin en juin 2019 qui a pris des mois avant d’être validé ( février 2020 ) suite à un recours et une demande d’avis de la cour constitutionnelle, la nouvelle équipe avait hâte d’être installée.

La semaine dernière, la future majorité avait d’ailleurs introduit une demande de convocation d’un conseil communal d'installation pour le jeudi 7 mai auprès du collège communal sortant. En définitive, ce conseil aura lieu un jour plus tôt, le 6 mai. Michèle Mons Delle Roche s’en réjouit :

"C’est une excellente nouvelle, ça fait tellement longtemps qu’on attend. Cette fois, nous avons la certitude que nous allons pouvoir être installés. Toutes les conditions sont réunies aujourd’hui pour que la démocratie puisse enfin retrouver ses droits.

Quelles seront les priorités de la nouvelle majorité ?

"Ce sera évidemment la gestion du déconfinement, et le retour de la sérénité à Neufchâteau."

Pour les autres projets, la nouvelle équipe affirme qu’elle ne peut pas encore s’avancer :

"Non, nous ne pouvons pas encore annoncer tel ou tel projet, ce serait malhonnête, dans la mesure où nous ne connaissons pas encore l’état des comptes. Un audit sera indispensable ", conclut Michèle Mons delle Roche.

