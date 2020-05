Neufchâteau, fin de la saga des élections sur le plan politique, l'enquête judiciaire continue

Ce mercredi soir à Neufchâteau, dernier épisode d'une saga politique de près de 19 mois avec l'installation du nouveau conseil communal ! Rappel des grandes étapes de ce feuilleton à rebondissements …

Dès le lendemain des élections communales du 14 octobre 2018, une enquête judiciaire est ouverte pour suspicion d’’utilisation de fausses procurations et l’enquête débouchera, en mars 2019, sur 21 inculpations dont celle du Bourgmestre Dimitri Fourny. Un dossier toujours en cours. Il a été récemment transféré du Luxembourg vers le Tribunal de Première Instance du Hainaut. Un dessaisissement parce que deux parents d'une inculpée travaillent au greffe du tribunal d'Arlon.

Mais en octobre 2018, les deux listes opposées à Dimitri Fourny lors des communales, déposent également un recours en annulation des élections devant le Gouverneur de la Province de Luxembourg. Une fois le dossier récupéré de la justice, le Gouverneur annule les élections communales. Nous sommes en avril 2019 et le 16 juin, les habitants de Neufchâteau sont à nouveau appelés aux urnes. Dimitri Fourny obtient 9 sièges, Yves Evrard, 9 sièges et la Troisième Piste, 1 siège. Les adversaires de Dimitri Fourny s’entendent pour le reléguer dans la minorité. Mais nouveau recours déposé cette fois par Dimitri Fourny. Motif les ressortissants étrangers n'auraient pas eu le temps de s'inscrire sur les registres des électeurs.

En juillet le Gouverneur, Olivier Schmitz, examine ce nouveau recours et décide de demander l'avis de la Cour Constitutionnelle. C’est le 6 février 2020 que Cour rend son arrêt. Pour elle, les droits de tous les électeurs ont bien été respectés. Quelques jours plus tard, le Gouverneur valide les deuxièmes élections communales ! L'installation du conseil communal, initialement prévue le 19 mars, est reporté pour cause de confinement. Ce mercredi 6 mai à 19h, c’est Michèle Mons Delle Roche qui prêtera serment comme Bourgmestre. Yves Evrard a lui choisi de rester Député Wallon et sera chef de groupe au conseil.