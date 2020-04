Neufchâteau : feu vert pour l'ouverture des jardineries

Depuis le confinement, les jardineries font partie des commerces qui doivent être fermés, car ils ne sont pas considérés comme essentiels.

Cela fait bondir le secteur qui ne comprend pas qu'en revanche, les magasins dits mixtes, qui vendent également de la nourriture, peuvent vendre des plantes et des fleurs. Ils parlent de concurrence déloyale.

Plusieurs jardineries ont fait savoir leur mécontentement ces derniers jours. Certaines ont même rouvert leurs portes ce week-end. C'est le cas à Neufchâteau.

Le bourgmestre, Dimitri Fourny a pris un arrêté autorisant leur ouverture sur le territoire de la commune.

Autorisation sous conditions : respecter les règles d'hygiène, porter un masque et des gants, respecter les distanciations sociales...

Mais Le bourgmestre avait-il le droit de prendre un tel arrêté ?

Non, selon le cabinet du gouverneur de la Province de Luxembourg. Il y a une hiérarchie des normes à respecter, et l'arrêté ministériel est clair sur la fermeture des commerces.

Dimitri Fourny, lui, au contraire a estimé que le texte de l'arrêté ministériel était ambigu, sujet à différentes interprétations. Face à ce qu'il appelle un vide juridique, il a jugé bon d'autoriser ces réouvertures, d'autant qu'il s'agit d'activités en plein air.

Les jardineries chestrolaises ont donc appris la nouvelle avec sourire, mais ce mardi, en revanche, après plusieurs avertissements de la police, l'une d'entre-elles a tout de même préféré rester fermée.

Comme les autres professionnels du secteur, les jardineries de cette commune espèrent que de nouvelles règles plus souples pour leur secteur seront annoncées par le centre national de crise ce mercredi.

