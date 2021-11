Nestlé va investir dans l’usine Valvert d’Etalle et supprimera 14 emplois

Nestlé Waters a annoncé lundi lors d’un Conseil d’Entreprise son intention de transformer son site d’embouteillage d’Etalle. L’entreprise va investir plus d’un million d’euros en 2022 et cinq cent mille euros en 2023 dans la transformation et la modernisation de ses lignes de production. Conséquence de cette modernisation, 14 personnes vont perdre leurs emplois sur la soixantaine d’emplois que compte l’entreprise Valvert à Etalle.

Nestlé Waters déclare que ces investissements et licenciements sont nécessaires pour que le site d’Etalle reste compétitif. L’entreprise assure dans le même temps la pérennisation de l’activité sur le site et le maintient d’une cinquantaine d’emplois.

Les négociations avec les partenaires sociaux doivent à présent débuter.