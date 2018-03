"Ne nous boudez pas !": l'appel des éleveurs de bovins

La FJA, la Fédération des Jeunes Agriculteurs, se mobilisera ces prochaines semaines pour rassurer le consommateur. Alors que les éleveurs ne sont pas responsables de fraudes et prônent la qualité, ils sont les victimes collatérales du scandale Veviba. À Bertrix, une vingtaine de jeunes se sont rassemblés autour d'un barbecue installé à l'entrée d'un grand magasin. Une petite dégustation pour les clients mais surtout l'occasion pour les jeunes éleveurs de répondre aux questions.

"Pour l'Afsca, le secteur agricole est le meilleur élève !"

95% des contrôles dans les exploitations agricoles se déroulent sans aucune remarque. Les éleveurs veulent donc rassurer. Ceux-ci réclament également plus de transparence. Aujourd'hui, ils se sentent lésés. Leur viande est de qualité, ils répondent aux normes sanitaires. Il y a donc des maillons défectueux dans la chaîne. Actuellement, il n'est pas toujours possible pour eux de savoir où leur bête sera abattue, puis vendue et ce que leur produit deviendra. Ils réclament donc une meilleure traçabilité.