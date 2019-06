En Gaume, Natagora termine actuellement la construction et l’aménagement d’une bergerie à Fratin. Le but : y élever des moutons pour entretenir des pelouses et prairies restaurées dans le cadre du programme européen Life Herbages. Actuellement, il manque des moutons pour pouvoir pâturer les différentes réserves naturelles. C'est pourquoi un financement participatif est lancé. Jean-Luc Mairesse de Natagora-Lorraine au micro d'Anne Lemaire...