Nassonia, candidat pour devenir un parc national

Les touristes sont de plus en plus nombreux à se rendre dans le massif forestier de Saint-Hubert. C’est là que s’est concrétisé le projet Nassonia.

Nassonia, c’est ce partenariat public-privé entre la Wallonie et la Fondation Pairi Daiza qui vise à gérer 1645 hectares de la forêt domaniale de Saint-Michel Freyr (sur les communes de Saint-Hubert, Nassogne et Tenneville). Le but est d’y favoriser la biodiversité sans oublier la recherche scientifique et l’attractivité touristique.

Alors, quelles ont été jusqu’ici les actions concrètes de Nassonia ? Il faut d’abord rappeler que la crise Covid est passée par là, puis il a fallu mettre sur papier la façon dont Nassonia allait se développer les prochaines années. "On devait rédiger des documents fondateurs. Définir des balises, vers où on va à 20 ans, 40 ans, 80 ans… Cela, on l’a fait avec différents acteurs, des citoyens, etc. C’est un travail de l’ombre qui a pris un an et demi, donc on nous a peu vus", explique Gérard Jadoul, le coordinateur de Nassonia.

Malgré cela, au quotidien, la cogestion de la forêt est bien en route, le partenariat public -privé entre la Fondation et le DNF (Département Naure et Forêt) fonctionne. "Petit à petit, nous avons déjà mis en place des projets de restauration et de connaissance de cette forêt", poursuit Gérad Jadoul.

Citons par exemple, la restauration de prairies à orchidées et à colchiques, des projets de gestion de sapinières, de fonds de vallées, etc… et puis, un inventaire de tous les arbres de cette forêt est en train d’être réalisé.

Nassonia, parc national ?

A côté de ce travail au quotidien, Nassonia planche aussi sur l’idée de créer, avec d’autres partenaires qui rayonnent autour de Nassonia, un parc national. Il faut admettre que les objectifs des parcs nationaux, dont la protection du milieu naturel d’un territoire et l’écotourisme, rejoignent finalement ceux de Nassonia. "Ici à Nassonia, nous allons travailler sur la protection des habitats, la protection des espèces, tout en n’excluant pas les gens, cette forêt restera une forêt ouverte. Et derrière cela, il y a un pari que miser sur la naturalité, miser sur un capital naturel d’une région peut être un outil de développement économique. On l’a bien vu lors du confinement et lors des week-ends d’hiver enneigés, cette forêt attire de plus en plus de monde. Maintenant, il faut être capable d’absorber ce public. Il faut arranger la forêt pour que des zones soient attractives et que d’autres zones soient plus conservées", explique Gérard Jadoul.

Hasard de calendrier, un appel à projet va justement être lancé très prochainement en Wallonie pour créer un ou deux parcs nationaux. Nassonia sera donc candidat. Il faudra bien entendu contacter divers acteurs susceptibles d’adhérer au projet (la province, les communes, le CRIE, les acteurs économiques, etc. ) . Un véritable challenge mais qui apporterait une plus-value. "Il y a un effet symbolique, un effet caisse de résonance d’un parc national qui est prodigieux. Ce serait une valeur ajoutée si on l’obtenait", conclut Gérad Jadoul.