Nassogne: le Groupe "Demain c'est maintenant" s'oppose à deux nouvelles extensions d'élevage industriel de poulets dans la commune

Le premier projet comporte une augmentation de production à Harsin de plus de 29.000 unités pour une capacité de 156.000 poulets. A un bon kilomètre de là, à Ambly, le deuxième devrait être de 100.000 poulets pour un total de 140.000. Pour le groupe "Demain c'est maintenant" cette production industrielle a un impact négatif sur l’environnement et sur la santé.

Et du côté du collège communal de Nassogne , on attend les résultats des différentes études d’incidence avant de se prononcer. La décision finale reviendra quoi qu’il en soit à la Région wallonne.

Le Groupe "Demain c'est maintenant" qui par l'entremise de la conseillère Charline Kinet et Philippe Pirlot, conseiller CPAS, qui publie aussi un communiqué à propos du fait que Véronique Burnotte siègera désormais comme conseillère communale Ecolo indépendante... Demain c'est maintenant lui demande de remettre son mandat entre les mains de la liste. Mais Véronique Burnotte est bien décidée à continuer à siéger, et la locale Ecolo de Nassogne précise pour sa part que depuis les élections, les relations se sont progressivement dégradées et que les choix et propositions de la conseillère Burnotte ont été rejetées voire dénigrées. Philippe Pirlot au micro de Nicolas Lefèvre.