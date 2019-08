Ce jeudi soir, le collège communal de Musson a inauguré cinq maisonnettes plain-pied destinées aux habitants de plus de 65 ans. Ces bâtiments ont pu voir le jour grâce au programme communal de développement rural lancé en 2007. Musson restera la propriétaire de ces biens et propose la location de ceux-ci au prix de 450 euros par mois hors charge. Nicolas Guidi a rencontré de futures et heureuses locataires de ces maisons, qui sont déjà toutes occupées.