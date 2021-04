Musson et Rouvroy: un magasin social de proximité sur roues

Un véritable magasin de proximité "sur roues", une camionnette sillonne dès à présent les communes de Musson et Rouvroy. C'est l'épicerie sociale itinérante de la Croix-Rouge Sud Gaume, et c'est une première en Belgique. Comme les 45 autres épiceries "fixes" de la Croix -Rouge, elle propose toutes sortes de produits de première nécessité à la moitié du prix pratiqué en grande surface.

Gérées par des bénévoles, les épiceries sociales s'adressent aux personnes qui ont des difficultés financières. Le problème de la région du sud de la Gaume, c'est la mobilité pour les personnes habitant des villages isolés. D'où ce concept d'épicerie sociale itinérante. C'est le magasin qui vient vers elles. Richard Lambert, vice-président de la Croix-Rouge Sud Gaume :

"Dans une région rurale le problème de la mobilité se pose pour des tas de raisons. A Musson, ou Mex, pour certaines personnes il n'est pas évident de se déplacer. J'ai proposé de rencontrer tous nos bénévoles pour leur en parler, il y a eu un consensus et on a rencontré les CPAS qui ont fait une enquête auprès de leurs bénéficiaires. La conclusion étant qu'ils seraient intéressés, on a donc démarré la semaine dernière et le résultat est là. Les personnes chez qui nous sommes passées sont contentes, cela se fait d'une manière discrète, avec respect et on répond à un besoin."

Ce sont les CPAS qui désignent les personnes en situation de recevoir l’aide sociale : 84 familles sur les deux communes Musson et Rouvroy ont déjà été identifiées. Dans cette épicerie itinérante, on trouve des produits frais, des surgelés, des produits d’hygiène, des denrées de base, mais aussi un repas complet par semaine grâce au soutien d’un partenaire privé "le repas solidaire Gaumais". Une vingtaine de bénévoles sont mobilisés et ont été formés pour mener à bien ce projet, soutenu par des partenaires financiers : le Lions Club et Table Ronde 48 d'Aubange.