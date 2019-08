Music Fund remercie Marche et lui offre un piano

A quelques pas la nouvelle salle des mariages dans le Château Jadot, la commune de Marche-en-Famenne vient d’installer un piano. C’est l’asbl Music Fund a fait don d’un piano quart-queue de la marque Kawai. " Ce piano nous a été offert par Steinway Paris pour que nous le vendions pour financer nos projets de formation de réparateurs d’instruments de musique en Afrique, Caraïbes et Moyen Orient, explique Lukas Piron, fondateur et Administrateur-Délégué de Music Fund. Nous avons décidé de ne pas le vendre et de l’offrir à la Ville de Marche-en-Famenne en remerciement pour la généreuse hospitalité de la ville depuis 2013 envers Music Fund. " La ville de Marche mettra ce beau piano à la disposition de jeunes pianistes voulant travailler et jouer des récitals sur un piano de qualité.

Et pour célébrer l’évènement, le pianiste Fabian Fiorini, compositeur entre autres d’une œuvre pour le Concours Reine Élisabeth en 2016 et candidat directeur au Conservatoire de Liège, y proposera en solo, le 4 septembre dès 19h.