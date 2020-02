Musée archéologique d'Arlon: Expo Archéo-sexisme, jusqu'au 27 février

Le sexisme en archéologie, c'est une réalité. Les discriminations que subissent les femmes archéologues sont diverses. Elles ont tout d'abord plus de difficultés pour accéder à l'emploi ou monter en grade.

Elles doivent aussi parfois faire face à des remarques, des gestes et des comportements discriminatoires, notamment sur les terrains de fouilles.

Pour sensibiliser le public et dans l'espoir de faire évoluer la situation, une exposition itinérante : "Archéo-sexisme" présente toute une série de témoignages.

Une expo coorganisée par le projet "Paye ta Truelle" et l'association "Archéo-Éthique".

A découvrir en ce moment au musée archéologique d'Arlon. Elodie Richard la directrice du musée, revient sur la genèse du projet...

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?