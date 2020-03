Municipales en France : Verneuil-Grand, ce village français dirigé par des Belges

C’est un petit coin de France où les Belges ont pris le pouvoir. A Verneuil-Grand, un village de 200 âmes niché le long de la frontière (pas très loin de Virton), le conseil municipal est majoritairement noir-jaune-rouge. Sur onze conseillers, six sont de nationalité belge. Une particularité locale qui dure depuis 2001 et qui se prolongera probablement lors de la prochaine mandature.

Christophe Maertens fait partie de la majorité belge dans le village de Verneuil-Grand. - © RTBF

Christophe Maertens fait partie de ces Belges qui ont choisi de s’investir dans leur commune d’adoption. C’était il y a 19 ans. Il venait alors tout juste d’emménager à Verneuil-Grand pour des raisons professionnelles. "Le maire sortant est venu me chercher pour me demander de figurer sur une liste franco-belge, explique-t-il. Et à la surprise générale, j’ai été élu dès le premier tour comme cinq autres Belges. C’était vraiment surprenant parce que nous n’étions là que depuis 9 mois et personne ne nous connaissait dans le village. Les gens ont probablement voté pour nous parce qu’ils n’avaient rien à nous reprocher…"

Le Belge, ingénieur de profession, prend très à cœur son travail de conseiller. Sa mission : assurer le suivi de la gestion de la forêt municipale et répartir les lots de bois. Quelques jours de travail par an au service de la communauté qui ont permis à Christophe de s’intégrer. "Ça a été une manière de rencontrer les gens et de trouver notre place dans le village."