Mouvements de jeunesse: l'organisation de certains camps d'été menacée par la peste porcine (carte)

La peste porcine africaine est toujours bien présente dans le sud de la Belgique. De quoi compliquer l'organisation des camps d'été dans la région. Trois zones ont été définies par Olivier Schmitz, le gouverneur de la province de Luxembourg, dans son arrêté de police. Une première appelée zone noyau où tout camp de jeunesse que ce soit dans un bâtiment, dans une prairie ou dans tout autre espace non couvert est interdit.

Dans les deux autres zones, appelées zone tampon et zone d'observation renforcée, il est également interdit d'organiser un camp de jeunesse. Mais il est possible de demander une dérogation. Les propriétaires ou locataires de terrains, prairies et de bâtiment situés dans ces deux zones peuvent demander de dérogation. Mais elle doit être introduite par écrit pour le 28 février 2019 au plus tard, adressée au Gouverneur de la province de Luxembourg, Place Léopold 1 à 6700 Arlon.

Des dérogations possibles dans certaines zones

Cette demande de dérogation doit être accompagnée de plusieurs documents et notamment de la preuve qu'on est locataire, les coordonnées GPS du lieu, une description des lieux ou encore la tranche d'âge des jeunes. Le Gouverneur de la province de Luxembourg accordera une dérogation, ou non, dans un délai de 30 jours sur base d’une analyse de risques qui tiendra compte de la localisation de l’endroit de camp, du nombre et de l’âge des jeunes, de la proximité des massifs forestiers et des mesures d’élimination des sangliers qui y sont programmées. La décision est notifiée dans les 5 jours au demandeur par lettre recommandée. L'arrêté de police entre en vigueur ce 16 janvier 2019 et est d'application jusqu'au 16 septembre 2019.

La zone de vigilance au nord n'est pas concernée par cette arrêté.