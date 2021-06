Ministres belges et luxembourgeois veulent accélérer la modernisation de la ligne Bruxelles-Luxembourg

La modernisation de la ligne de chemins de fer Luxembourg-Bruxelles se poursuit ! Mais jusqu'ici la fin des travaux est prévue pour 2028. Pour les Ministres belge et luxembourgeois de la mobilité, Georges Gilkinet et François Bausch, c’est vraiment trop loin ! Il faut accélérer cette modernisation et terminer les travaux plus tôt ! Les deux Ministres ont sollicité l'aide de l'Europe, écrit à la Commission Européenne et ont reçu une écoute attentive. Un groupe de travail sur la modernisation doit permettre de rentrer un projet dans le cadre d’un appel européen à l’automne ! " Nous sommes en train de monter le dossier ", explique Georges Gilkinet."

Pour le Ministre Gilkinet, dans ce contexte, il convient d'abord d'améliorer la ligne et la fréquence des trains avant d'envisager vraiment des projets annexes comme par exemple, le parking P+R de Viville (Arlon). " Créer un parking sans trains supplémentaires, ça n’a pas beaucoup de sens, ma priorité c’est abord l’offre de trains pour les frontaliers ! "

Des frontaliers qui se rendent en nombre au Grand-Duché, par la route. Pour le Ministre Luxembourgeois des Transports, François Bausch, le prolongement de la voie de co-voiturage sur la E-411 wallonne, côté luxembourgeois est bien, à l'étude mais, compte tenu du nombre de sorties d'autoroute, le Luxembourg préférerait que la bande de covoiturage soit située au milieu des autres bandes... " C’est plus logique à notre avis de la mettre au milieu, poursuit François Bausch. " Nous sommes en train de finaliser notre projet. Il faudra peut-être voir avec la Wallonie, ce que l’on fait, est-ce l’on balance aussi vers le milieu pour la bande de co-voiturage. Ça ne va pas changer grand-chose, si ce n ‘‘a déplacé les priorités au niveau de l’autoroute ! " Alors la Wallonie est-elle prête à modifier l’emplacement de la bande de co-voiturage vers Luxembourg ?