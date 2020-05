Michèle Mons Delle Roche a prêté serment comme Bourgmestre de Neufchateau

Depuis ce mercredi soir, Neufchâteau a une nouvelle Bourgmestre. Michèle Mons Delle Roche a prêté serment et le nouveau conseil communal, issu des deuxièmes élections communales du 16 juin 2019, a enfin été installé. Tout a commencé par un incident puisque le Bourgmestre sortant, Dimitri Fourny a refusé l'accès de la salle à trois médias dont la RTBF. Dimitri Fourny s'est dit prêt à demander à la police d'intervenir si ces journalistes ne quittaient pas la salle, parce que dans ce contexte particulier, il fallait s’en tenir à la présence des médias qu’il avait choisis. Seuls trois journalistes de la presse écrite ont été autorisés à rester ! Mais, une fois la nouvelle Bourgmestre installée, elle a demandé une suspension de séance pour, au nom de la liberté de la presse, inviter les journalistes à s'installer et cela n'a en rien mis en péril la distanciation sociale... après la reprise de la séance ! Dans son discours Michèle Mons Delle Roche a appelé tous les conseillers, majorité comme minorité, à travailler dans la sérénité. Chef de groupe de la minorité, Dimitri Fourny a expliqué qu'il n'y aurait pas d'opposition systématique avant de défendre un certain nombre de dossiers en cours. Mais en fin de séance, il a demandé avec insistance pourquoi la nouvelle majorité refusait de voter les deux points relatifs au budget, inscrits à l'ordre de jour. La Bourgmestre Michèle Mons Delle Roche et son équipe souhaitent éclaircir certains détails et reporter le point au prochain conseil communal. Au vote 10 non et 9 oui, le point est donc reporté !

Ajoutons qu’en tout de début de séance, Dimitri Fourny est revenu sur la soirée de lundi, lorsque lui et certains de ses colistiers ont été surpris par la police à la buvette du football de Longlier . Pour lui, il ne s’agissait nullement d'une soirée festive mais bien d’une réunion de travail préparatoire au conseil communal…