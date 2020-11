Mesures Covid: une fête privée avec 70 personnes dans un gîte en province de Luxembourg, 43 PV dressés

Une importante opération de police s’est déroulée samedi soir en province de Luxembourg. Dans le jargon, on appelle ça une Full Integrated Police Action (FIPA). Une centaine d’agents ont effectué divers contrôles visant à lutter contre les vols et contre le trafic et la consommation de drogue. Il s’agissait aussi d’améliorer la sécurité routière. Une attention particulière a également été donnée au respect des mesures Covid.

Ainsi, la police a mis fin à une fête privée dans un gîte situé à Offagne, dans le sud-ouest de la province. Selon le parquet du Luxembourg, septante personnes y participaient, essentiellement des jeunes, mais certaines d'entre elles ont réussi à prendre la fuite. Finalement, 43 individus ont été verbalisés.

"Ils ont tous reçu une amende de 250 euros et l'organisateur a été entendu dans nos bureaux, explique Christophe Brück, commissaire divisionnaire à la police fédérale et coordinateur de l'opération. Nous déplorons que ce genre de fête soit encore organisée dans le contexte actuel."

Le parquet indique encore que l'organisateur, originaire de Dilbeek, a été sanctionné pour sa part d'une amende de 750 euros et que le propriétaire du gîte pourrait lui aussi être entendu à propos des conditions de la location.

Ailleurs dans la province, cinq autres individus ont également été verbalisés pour non-respect du couvre-feu.

Trois arrestations pour trafic de drogue

Au total, 375 véhicules ont été arrêtés et contrôlés aux quatre coins de la province. Ce qui a aussi donné lieu à 35 procès-verbaux pour des infractions de roulage (conduite sous influence d’alcool ou de stupéfiants et défaut d’assurance par exemple). Dix conducteurs se sont vus retirer leur permis.

Enfin, trois personnes ont été arrêtées pour trafic de drogue à l'issue d'une course-poursuite entre la France et la Belgique. La police a découvert plus d’un kilo de marijuana dans leur véhicule.