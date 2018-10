On ne voyait pas qui aurait pu bousculer l'ordre des choses, disait-on il y a quelques jours. Et bien NUC confirme sa position avec 55.91 %. Roger Kirsch et son équipe veulent poursuivre la rénovation urbaine et faciliter la mobilité douce dans la commune.

Derrière, on retrouve la liste ICM qui cumule 34.55% des voix et le 9.54 % pour le PS.