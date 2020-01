Mélissa Hanus, la jeune députée lance une pétition pour une meilleure mobilité ferroviaire en Luxembourg

Le PS Luxembourg a présenté ses voeux hier lundi à Libramont. Une première en tant que Présidente, pour la jeune Députée Fédérale Mélissa Hanus qui a tenu à démontrer la complexité des négociations pour un Gouvernement Fédéral. Ses priorités, la lutte contre les extrêmes mais aussi la mobilité.

Mélissa Hanus lance une pétition pour une meilleure mobilité ferroviaire en Luxembourg, intitulée "Bougeons les lignes point be. Et pour elle, le retour d'un train de nuit entre Vienne et Bruxelles est aussi une étape importante...