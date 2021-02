Mélanie Gontier crée un soutien-gorge confortable et bio, après avoir subi un cancer du sein

Pas toujours facile de trouver des sous-vêtements adaptés à son corps, notamment après une maladie. C'est pourquoi Mélanie Gontier, de Mellier, dans la commune de Léglise, a créé sa propre gamme de lingerie, MEL, "My Everyday Lingerie". Des sous-vêtements pour femmes, en coton biologique et de fabrication éthique. C'est Mélanie elle-même qui a conçu le design car après son cancer du sein et son opération, elle ne trouvait pas sur le marché, de soutien-gorge à la fois confortable et joli. " Après mon opération, avec une cicatrice sous le sein, c’était douloureux et il me fallait un soutien-gorge confortable et doux. Je voulais aussi du coton biologique sans produit chimique. J’avais alors un soutien-gorge un peu vieillot dont je me suis inspirée pour créer un produit qui correspondait à mes attentes au niveau confort, sans armature et sans étiquette qui gratte. Nos produits sont fabriqués en Inde dans une petite entreprise certifiée fairtrade, c’était important pour moi aussi ", explique Mélanie. Cette dernière souhaitait aussi de la lingerie aux couleurs " peps ". " Quand on sort d’une période de cancer où les choses sont un peu moroses, on souhaite autre chose que des coloris ternes, j’ai voulu ajouter une touche de couleur et de fun ".

Précisons que ces sous-vêtements sont conçus pour toutes les jeunes-filles et femmes, pas spécifiquement pour les femmes qui ont eu un cancer du sein.