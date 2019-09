Maud Michotte, gagnante de Koh Lanta et récipiendaire du mérite wallon

Maud Michotte, originaire de Chaumont-Gistoux, est la première belge à avoir remporté la finale du jeu Koh Lanta, diffusé sur TF1. Sportive et aventurière, Maud a vécu Koh Lanta comme un camp scout :

"Dans ce que l'on vit ça ressemble à un camp scout. Pour ce qui en est montré à la télé, je pense que le fil conducteur est très juste. Le rendu est tout à fait honnête. Alors la vie après, c'est juste qu'on est passé à la télé et qu'on a beaucoup de marques de sympathie de la part des gens. Faire ses courses c'est différent qu'auparavant. On est plus souvent interpellé.

Mais je continue à vivre comme avant, j'ai simplement un peu plus d'argent, et j'ai des projets que j'espère pouvoir concrétiser plus rapidement. Notamment l'ascension de l'Everest, mais il faudra une préparation physique qui va prendre du temps. Donc c'est prévu pour dans deux ans je crois."