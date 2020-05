Martelange : une prime de 1500 euros pour certaines entreprises

Comme certaines autres communes, la commune de Martelange a décidé, elle aussi, de soutenir l’économie locale qui a beaucoup souffert et souffre encore de la crise du coronavirus.

Ce jeudi, le Collège communal de Martelange a demandé au Conseil communal d’approuver une aide exceptionnelle pour les PME de la commune. " C’est un fait, la crise sanitaire et son confinement ont eu d’importantes répercussions sur la santé financière de nos commerces et entreprises ", commente Daniel Waty, le bourgmestre, au nom de son Collège. " Ces opérateurs économiques ont été privés de chiffres d’affaires et ont dû faire face à des charges exceptionnelles supplémentaires pour maintenir ou relancer leur activité. Nous avons donc décidé de les aider. "

Ainsi, Martelange va verser une prime de 1.500 euros aux commerçants et entreprises ayant dû fermer ou réduire leur activités durant la crise. Cette prime va toucher différents secteurs : garages, Horeca, entreprises de travaux, transport, salon de coiffure…

Une autre aide de 250 euros sera, elle, octroyée pour les entreprises de plus petite taille touchées par la crise du coronavirus. Cette aide s’adresse principalement à des acteurs économiques spécialisés dans l’esthétique, la photographie, la mode ou encore l’artisanat. Cette somme doit pouvoir leur permettre de s’équiper ( en masques, gels hydroalcooliques, vitres en plexiglas…)

De plus, un budget de 15.000 euros est prévu pour compléter son aide. Ce budget va permettre la réalisation d'encarts publicitaires pour les commerces locaux dans les mois à venir. Une campagne publicitaire sera également développée par l’ADL, l’Agence de Développement Local pour relancer l’activité économique. L’ADL, qui depuis le début de la crise, apporte déjà une aide logistique et promotionnelle aux entreprises martelangeoises. Le but est aussi d'inciter les citoyens à consommer local.