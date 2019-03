Marloie: l'école secondaire spécialisée participera pour la première fois au projet Erasmus Plus

A Marloie, l'école secondaire spécialisée, participe pour la première fois au projet Erasmus Plus. Durant trois semaines, cinq élèves de 5ème et 6ème de la section maçonnerie partiront dans le Vaucluse en France. Du 21 avril au 11 mai, ils y travailleront la pierre sèche mais aussi l'enduit de façade. L'objectif est de proposer quelque chose de nouveau à ces élèves et de leur montrer qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Ce voyage se veut riche en développement personnel et professionnel. Laura Mokeddem, enseignante, nous en dit plus sur le projet...