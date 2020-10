Marche: une centaine de professionnels se sont réunis au WEX pour évoquer cette année dramatique

Ce ne sont pas les mesures sanitaires plus strictes mais nécessaires, annoncées hier soir qui vont changer la donne. Depuis maintenant six mois, plus aucun grand concert, ni spectacle important ou même salon. Le secteur des foires et salons désespère. Une centaine de professionnels se sont réunis au WEX à Marche pour parler de cette année dramatique. L'impact financier s'élève déjà à 3 milliards d'euros. Quels sont les attentes du secteur ? Réponse avec Laurent Briou, directeur du WEX :

"On ne souhaite pas de subsides, d'aides etc, ce qu'on veut c'est redémarrer. Commencer à retravailler le plus vite possible, sur l'ensemble des événements qui concernent notre secteur, les foires et salons, les concerts et spectacles, les congrès et séminaires. Pour les foires et salons, les conditions sont acceptables, les congrès et séminaires sont toujours limités à 200 personnes. Pourtant nous sommes dans des espaces vastes. Bien sûr il est possible d' obtenir des dérogations, mais on aimerait redémarrer cela dans des conditions faciles logistiquement."