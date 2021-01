Marche: une alliance entre nature et développement urbanistique

Depuis plus d'un an, à Marche-en-Famenne, le parc des Pères franciscains alimente bien des conversations au conseil communal et en dehors. Le parc a été vendu à la Société Wallonne du Logement pour y créer du logement moyen et social, mais le défi serait de conserver un poumon vert au centre de la localité.

Le premier projet avait été recalé par l'urbanisme, notamment parce que le nombre de logements prévus, à savoir 230, était trop important. La commune souhaitait aussi que le projet soit revu. En novembre, le dossier est revenu sur la table du conseil communal. Un schéma directeur va être réalisé comme le confirme le Bourgmestre de Marche, André Bouchat :

"Tout a commencé en 2015 par la vente du parc à la société du logement, en demandant de maintenir des prix moyens pour les revenus moyens, pour essayer de sédentariser à Marche, les gens qui viennent travailler à Marche et non aux alentours. Il faut faire une étude des sols. Par exemple nous avons à côté de notre propriété, la régie des bâtiments, ou celle de la poste, et je suis certain qu'on peut avoir une négociation pour relier la grosse artère de la rue Victor Libert avec le parc.

Ce que nous voulons c'est vivre en harmonie avec la nature et en même temps développer Marche-en-Famenne. Si l'on veut que Marche se développe, il y a un phénomène d'urbanisation et il faut l'accepter."