Marche: un livre rend hommage aux agents de liaison de la guerre 39-45

La Ville de Marche et le Musée de la Famenne se sont associés à Maurice Petit pour un livre qui rend hommage à tous les agents de liaison qui, en toute discrétion, ont rendu bien des services pendant la Deuxième Guerre Mondiale. L'ouvrage recense, sous le titre "Il fallait faire quelque chose", 120 agents de renseignement et d'action entre 1940 et 1945 dans les communes de Hotton, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne et Rendeux. Philippe Herman a rencontré Maurice Petit pour évoquer l'origine de sa démarche...