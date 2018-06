Marche-en-Famenne: Willy Borsus a présenté sa liste complète

Pour les prochaines élections communales, tous les regards seront tournés vers Marche-en-Famenne où les deux Ministres Wallons Willy Borsus et René Collin s'affronteront. René Collin a déjà présenté l'un ou l'autre candidat de la liste cdH, mais on attend encore la confirmation officielle de la présence du Bourgmestre sortant André Bouchat. Et Finalement c'est le libéral Willy Borsus qui a le premier présenté, hier mercredi 13 juin en fin d'après-midi sa liste complète. Il nous en dévoile le nom et les caractéristiques au micro de Philippe Herman...