Marche-en-Famenne: une communication commune pour sept services d'aide aux jeunes

Afin d'être plus accessibles, sept services d'aide aux jeunes, situés dans la commune de Marche-en-Famenne, ont décidé d'unir leurs forces via notamment une communication commune.

C'est ainsi que la Maison des jeunes, Inforjeunes, le centre de planning familial des FPS les éducateurs de rue, l'AMO Mic-Ado, le service de santé mentale et le centre de planning familial pluraliste ont réalisé des affiches et des animations, proposées en ce moment dans deux écoles : à l'Athénée Royal de Marche et l'établissement d'enseignement spécialisé de Marloie. Marie Demelenne, assistante sociale à l'AMO Mic-ado nous explique le pourquoi de ce partenariat...