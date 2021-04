Marche-en-Famenne : un jardin où l'on cultive les liens sociaux entre jeunes

On connaît Cap 48, l'opération de solidarité de la RTBF, au profit des personnes handicapées et de la jeunesse en difficulté. A côté de la récolte de fonds classique, il y a aussi le LABCAP 48 with CBC, qui permet aux associations de lancer des campagnes de financement participatif, de crowdfunding, pour financer des projets.

A Marche-en-Famenne, l'organisation de jeunesse, les Compagnons Bâtisseurs y participent en espérant récolter 4.000 euros afin de financer l'aménagement d'un terrain en jardin et potager, en faire un lieu de rencontres pour les jeunes et y organiser des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Depuis quelques jours, des jeunes volontaires sont déjà sur place pour aménager le terrain et cultiver les liens sociaux. " C’est un terrain qu’on a reçu en gestion, de la part du Doyenné ici à Marche. Nous aménageons maintenant la parcelle en un jardin, où nous animons des ateliers (découverte de la permaculture, construction de nichoirs, d’hôtels à insecte, de bacs potagers...). C’est vraiment ouvert à tout le monde. On a des jeunes de tous les horizons, des jeunes de Marche et du coin, des jeunes en situation de handicap, des volontaires demandeurs d’asile, …. Notre but premier, c’est de se faire rencontrer des jeunes qui ne se seraient peut-être pas rencontrés dans la vie de tous les jours ", explique Victorine Michel, chargée de communication pour les Compagnons Bâtisseurs.

Et les jeunes sont, en effet, contents de se retrouver sur cette parcelle à aménager " Premièrement, cela permet de bouger un petit peu car avec la crise sanitaire, on n’a pas bougé beaucoup. Et puis, il y a une mixité culturelle, on rencontre beaucoup de gens, et enfin, le projet de réhabiliter un terrain en ayant de bonnes pratiques écologiques, c’est chouette ! ", raconte Bastien, l’un des volontaires.

Pour soutenir les Compagnons Bâtisseurs dans ce projet, un crowdfunding est donc lancé, il permettra de financer un abri pour stocker les outils ainsi qu’un système d’irrigation pour arroser toutes les plantations. Pour les aider, rendez-vous sur la page de collecte du LabCAP48 (https://bit.ly/cbb[1]labcap48).