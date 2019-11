Marche-en-Famenne: refus de permis d'urbanisation pour la création de logements sociaux à St-François

Au Parc des Pères franciscains précisément. Et cette demande était introduite par la Société wallonne du Logement (SWL).

Le Collège communal avait déjà rendu un avis défavorable. Ce projet ne tombe cependant pas aux oubliettes mais il doit être remanié. Par exemple concernant le nombre de logements, qu'il faut revoir à la baisse.

Pour que le parc conserve ses qualités environnementales et paysagères, il ne faut pas de circulation automobile au travers du site, et enfin il faudra créer des liaisons piétonnes depuis le parc vers le centre-ville, afin de promouvoir la mobilité douce.