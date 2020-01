Marche-en-Famenne reçoit 1100 pièces de monnaie en cadeau

Un cadeau exceptionnel pour la Ville de Marche-en-Famenne, qui a reçu officiellement hier, 1.100 pièces de monnaies anciennes de la part d'un collectionneur.

Michel Lecarme a cédé le fruit de 40 ans de recherches et de fouilles locales, avec un détecteur de métaux.

Un tel don est assez rare, d'autant plus qu'avant juin 2019, cette prospection avec détecteurs de métaux était illégale en Wallonie. Aujourd'hui, c'est autorisé mais il faut un permis valable pour un an. Et certaines conditions sont à respecter...