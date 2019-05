Marche-en-Famenne accueillera les 20 et 21 juillet, une manifestation dont le succès et le retentissement ne sont plus à démontrer.

Les "statues en Marche" ont attiré 30.000 personnes il y a deux ans et 50.000 l'an dernier. Au programme, plus de 120 statues réparties dans le centre de Marche. Philippe Herman a rencontré l'organisateur Cédric Monnoye, de l'asbl "c'est tout com"...