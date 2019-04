Les conseils communaux des enfants se sont rassemblés ce week-end. C'était à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne et à la Bibliothèque Provinciale. Tout au long de la journée, une centaine d'enfants d'Arlon, Bertogne, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Musson, Tintigny, Vaux-sur-Sûre et Vielsalm se sont rencontrés et ont participé à différents ateliers.

Un quatrième rassemblement dont Nicolas Dalaidenne, du service citoyenneté et mobilité de la province nous rappelle l'objectif...