Marche-en-Famenne : le Prix Horizon du Deuxième Roman reporté à l'automne

Depuis 2010, la Ville de Marche-en-Famenne remet tous les deux ans, le " Prix Horizon du Deuxième Roman " Le principe est simple, un comité présidé par l’écrivain Armel Job, sélectionne cinq livres, et ce sont les lecteurs rassemblés en comités de lecture qui élisent leur roman favori. Pour cette édition 2020, ce sont plus 2000 lecteurs, répartis en 250 comités, qui se sont inscrits en décembre dernier ! Des lecteurs de toute la Wallonie et de Bruxelles mais aussi de la région française du Grand-Est qui est partenaire au même titre que la Province de Luxembourg. Et le vote des lecteurs est toujours organisé en mai. Une journée avec des rencontres des auteurs et une cérémonie de remise des prix, avec un spectacle original.

A la mi-décembre, chaque comité a reçu un exemplaire des cinq romans et le principe, c’est que les livres circulent parmi les membres des comités pour que chacun ait la possibilité de les lire… Mais, compte tenu des mesures de confinement en vigueur depuis la mi-mars, les livres n’ont pu circuler comme d'habitude, au sein de nombreux comités et les réunions que souhaitaient les membres ont tout bonnement été impossibles. Et en ce qui concerne la remise des prix prévue le 16 mai, les préparatifs et répétitions du spectacle n’ont pas pu avoir lieu non plus. Dans une lettre aux présidents des comités de lecture, Armel Job explique " qu’en accord avec le Bourgmestre de Marche, André Bouchat et l’équipe sur le terrain, la cérémonie de remise du prix du 16 mai était postposée. " Armel Job ajoute que le festival n’est pas supprimé, mais reporté et pourrait avoir lieu à l'automne, un samedi d’octobre 2020.