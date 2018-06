A Marche-en-Famenne, le cdH a présenté sa liste complète pour le scrutin communal du 14 octobre prochain. On savait déjà qu'elle serait emmenée par le Ministre wallon René Collin et poussée par le Bourgmestre André Bouchat. On sait aujourd'hui qu'elle comptera 13 hommes et 12 femmes. 14 candidats déjà présents en 2012 et 11 nouveaux dont de nombreux jeunes. Deux absents à épingler, l'ancienne Echevine Isabelle Buron partie vers d'autres cieux et aussi un des actuels vice-Présidents de Vivalia, Philippe Hanin.

La liste s'appelle " liste du mayeur". Le cdH Marchois compte toujours défendre son hôpital et poursuivre le développement de Marche. Et ce, dans différents domaines comme l'enseignement, René Collin, tête de liste au micro d'Anne Lemaire...