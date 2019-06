Il s'agit d'une balade connectée et d'une nouvelle technologie utilisée pour la première fois en extérieur dans notre pays. Une balade Lifi, c'est-à-dire l'accès à internet via la lumière et des lampes LED installées dans les rues. Un partenariat entre la Ville de Marche, Engie et TV Lux. Cédric Gelpi, chef de projets chez Engie nous explique comment ça se présente...